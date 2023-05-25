Четверг, 25 мая, 2023
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Новым депутатом Рязанской гордумы стала Ирина Поняева

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Ирина Поняева стала депутатом Рязанской городской Думы. Решение о передаче мандата на заседании  Думы 25 мая озвучила председатель Избиркома Рязани Валентина Горшкова. 

В связи с досрочным прекращением полномочий Дмитрия Иваничкина, избранного по единому избирательному округу от партии КПРФ, освободившийся депутатский мандат передан Ирине Поняевой. 12 мая она приступила к исполнению полномочий депутата.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вручила Ирине Поняевой удостоверение депутата РГД.

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