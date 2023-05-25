Новым депутатом Рязанской гордумы стала Ирина Поняева

Ирина Поняева стала депутатом Рязанской городской Думы. Решение о передаче мандата на заседании Думы 25 мая озвучила председатель Избиркома Рязани Валентина Горшкова.
В связи с досрочным прекращением полномочий Дмитрия Иваничкина, избранного по единому избирательному округу от партии КПРФ, освободившийся депутатский мандат передан Ирине Поняевой. 12 мая она приступила к исполнению полномочий депутата.
Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вручила Ирине Поняевой удостоверение депутата РГД.