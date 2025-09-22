Понедельник, 22 сентября, 2025
Новый рекорд тепла установлен в Рязани 22 сентября

Анастасия Мериакри
В Рязани в понедельник, 22 сентября, установлен новый рекорд тепла. Об этом сообщает в своём телеграм-канале метеоролог Евгений Тишковец.

Сегодня в Рязани зафиксирован новый рекорд тепла, температура воздуха достигла +28,3°С. Предыдущий рекорд города был поставлен в 1937 году — +26,9°С.

Также синоптик Роман Степанов в своем телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха» сообщил, что в 15:00 температура воздуха в рабочем поселке Сараи достигла +30°С. В районе Александро-Невский +30,2°С.

«Естественно, максимальные температуры за весь день будут выше этих значений, но и сейчас понятно: в этом году таких тёплых дней, скорее всего, больше не будет», — отметил Роман Степанов.

Также в этот день был побит рекорд в Воронеже — +30,4°С (прежний рекорд +27,9°С — 1937 г.), в Липецке — +29,6°С (прежний рекорд +28,2°С — 1937 г.), в Туле — +27,3°С (прежний рекорд +26,9°С — 1994 г.), в Смоленске — +25,7°С (прежний рекорд +24,6°С — 2018 г.) и во Владимире — +26,6°С (прежний рекорд +25,4°С — 1994 г.).

Рекордное тепло зафиксировано к 15:00 на метеостанциях ВДНХ и Тушино +26,6°С, МГУ +26,7°С, Балчуг +26,9°С, Бутово +25,7°С.

Завтра в Рязани заканчивается длительное и относительно теплое бабье лето. Далее рязанцев ждет настоящая осень, а к началу октября дело может принять совсем серьезный оборот. Подробнее о погоде до конца сентября и прогнозах на первые дни октября рассказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени Есенина Сергей Тобратов.

