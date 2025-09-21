Рязанцев ждет резкое похолодание: ученый рассказал о погоде на ближайшие дни

Длительное и относительно теплое бабье лето заканчивается во вторник, 23 сентября. Далее рязанцев ждет настоящая осень, а к началу октября дело может принять совсем серьезный оборот. Подробнее о погоде до конца сентября и прогнозах на первые дни октября рассказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени Есенина Сергей Тобратов.

В понедельник, 22 сентября, рязанцам повезет с погодой последний раз – севернее региона, через Белое море, будет проходить крупный и активный циклон, он обратится к Центру России своим теплым сектором. С юга подожмет отрог среднеазиатского антициклона, этот отрог окажется даже более активным и обеспечит малооблачную погоду. И их взаимное расположение окажется столь удачным, что в Рязанскую область устремится поток теплого воздуха из Прикаспия и с Черного моря, и далеко на север распространится теплая аномалия евразийского масштаба. Температура воздуха после полудня при этом может превысить +27°С. Это и станет последним аккордом бабьего лета.

«Ситуация будет неустойчивой: атмосферные вихри уже на следующий день – во вторник, 23 сентября – сместятся восточнее, и на место теплому сектору придет холодный, да еще и с атмосферным фронтом», — говорит ученый.

Наиболее активные фронтальные зоны северного циклона окажутся в стороне от Рязанского региона, в Приуралье, а нас посетит менее активный фрагмент холодного фронта. И похолодание будет развиваться достаточно постепенно. Поэтому большую часть вторника у нас будет все же довольно тепло.

В ночь на среду, 24 сентября, ветер сменится с юго-западного на северный, и начнутся осадки, их, по словам эксперта, будет немного – несколько миллиметров. В Москву же похолодание придет раньше – уже с утра вторника там будет осень, а в Рязанской области отголоски бабьего лета продержатся еще полдня.

Прохождение холодного фронта ожидается ранним утром в среду, 24 сентября, после чего установится устойчивый осенний температурный фон с дневными температурами от +10°С до +12°С и ночными в диапазоне от +1°С до +5°С. Пока область не покинет холодный сектор северного циклона, сохранится высокая вероятность заморозков. В Рязани в условиях более теплого городского климата эта вероятность будет, разумеется, меньше.

В четверг-пятницу, 25 и 26 сентября, не исключены кратковременные моросящие холодные дожди. И от теплой аномалии понедельника не останется и следа.

Резкое изменение формы циркуляции и усиление активности северных воздушных масс вызовет каскад синоптических последствий – над регионом начнут возникать и быстро перемещаться бойкие и холодные циклоны. Но в конце недели, 26 и 27 сентября, ожидается некоторый перерыв – к нам пробьется отрог прибалтийского антициклона, погода на короткое время несколько улучшится и потеплеет на несколько градусов, примерно до +15°С днем. Отступит угроза заморозков.

В последние дни месяца, начиная с воскресенья, 28 сентября, циклоническая деятельность усилится. В ночь на 1 октября в тылу очередного циклона ожидается особенно значительный и глубокий заток холода.

«Предварительные прогнозы давали на 1 октября весьма высокую вероятность снегопадов – особенно на Среднерусской возвышенности в западных районах области, но они пересмотрены: согласно текущим оценкам, это похолодание обойдется без существенных осадков. Однако не исключено, что прогнозисты «переобуются обратно»: при перерасчетах частенько происходит возврат к устаревшим и уже выброшенным на свалку прогнозам. Так что даже пересмотренные и отвергнутые результаты нельзя недооценивать», — сообщил Сергей Тобратов.