Вторник, 2 января, 2024
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Новый каток «М5 Молл» пользуется большой популярностью у рязанцев

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Более 150 человек посетили бесплатный каток «М5 Молл» в первый новогодний день.

Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00.  Здесь можно взять коньки напрокат, выпить чашечку горячего ароматного кофе, сделать селфи у ярких праздничных арт-объектов и с удовольствием провести время с детьми или друзьями.

Ежедневно после 22:00 технические службы будут готовить лед к следующему дню, поддерживая качество ледового покрытия для гладкого скольжения, чтобы рязанцы в полной мере насладились любимым зимним развлечением. 

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД». ИНН: 9909235800.

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