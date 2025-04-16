Новые светофоры установят в Рязанской области и модернизируют старые

В Рязанской области установят новые светофоры, а часть существующих будут модернизированы. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Новые светофоры поставят у деревни Высокое на автодороге М-5 «Урал». Модернизируют два светофора на 170 и 171 км той же федеральной трассы. Здесь к уже имеющемуся добавят левоповоротные секции. Новый объект будет установлен на 289-м км М-5 «Урал», а также на 505-м км федеральной автодороги Р-132.

В 2025 году подрядные организации завершат монтаж надземных пешеходных переходов. В Рязанской области он уже проходит последние проверки перед вводом в эксплуатацию рядом со школой в деревне Высокое.