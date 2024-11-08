Новые рязанские снинокомплексы начали поставлять свиней на Курский и Дмитрогорский МПЗ

ГК «Агропромкомплектация» начала поставку свиней со своих новых свинокомплексов в Рязанской области — «Поплевинского» и «Моловского». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Животных вывозят на входящие в Группу компаний Курский и Дмитрогорский мясоперерабатывающие заводы. Ежедневно выезжает четыре машины, в каждой по 165 голов свиней средним весом 125 килограммов.

В дальнейшем поставки планируется увеличить. В компании ожидают, что в декабре в общей сложности рязанские свинокомплексы поставят на убой 17260 голов. Часть животных — 960 — пойдёт сторонним контрагентам.

В пресс-релизе отмечается, что все машины, перевозящие животных, проходят мойку и дезинфекцию перед погрузкой.