«Новые люди»: Рязанцев нужно поощрять за борьбу с борщевиком

В партии считают, что граждан, которые занимаются борьбой с борщевиком, нужно поощрять.

В правительство Рязанской области направлено обращение от рязанского депутата от партии «Новые люди» Вадима Польевтова. В партии считают, что только меры поощрения активных жителей региона позволят справиться с этой проблемой.

Депутат Рязанской облдумы предложил учесть опыт Подмосковья. Там с 2018 года за уничтожение опасного сорняка власти платят от 18 тысяч рублей за гектар.

Вадим Польевтов: «Мы предлагаем перенять опыт Московской области и выделять деньги тем, кто борется с опасным сорняком»

Опасное растение встречается в разных уголках региона. В начале июля сорняк нашли в исторической части Рязани. Федеральный закон предусматривает ответственность за непринятие мер по борьбе с борщевиком лишь для собственников земель сельхозназначения.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» рассказал о разработке «рейтинга борщевика» по регионам, который будут рассчитывать по 10 параметрам — таким как обращения в органы власти, жалобы в социальных сетях, количество госпитализированных с ожогами от борщевика.

А депутат Госдумы Георгий Арапов предложил присвоить борщевику статус «карантинного растения».