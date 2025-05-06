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Новую технику доставил бойцам ВС РФ Артём Бранов от Рязанской области

Анастасия Мериакри

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов посетил 387-й полк, в котором служат мобилизованные рязанцы. Он привез защитникам гуманитарную помощь, в том числе технику, собранную при содействии предпринимателей и жителей региона. 

Наши бойцы получили новое оборудование для выполнения боевых задач. В их распоряжении квадроцикл, кроссовые мотоциклы, разведывательные и FPV-дроны.

Артём Бранов наградил рязанцев, отличившихся на передовой, поздравил всех с наступающим праздником, пожелал бойцам победы и скорейшего возвращения домой.

«Будем и дальше поддерживать участников спецоперации и приближать нашу общую Победу», — заключил вице-губернатор.

Новую технику доставил бойцам ВС РФ Артём Бранов от Рязанской области Наши бойцы получили новое оборудование для выполнения боевых задач. В их распоряжении квадроцикл, кроссовые мотоциклы, разведывательные и FPV-дроны.
Новую технику доставил бойцам ВС РФ Артём Бранов от Рязанской области Наши бойцы получили новое оборудование для выполнения боевых задач. В их распоряжении квадроцикл, кроссовые мотоциклы, разведывательные и FPV-дроны.
Новую технику доставил бойцам ВС РФ Артём Бранов от Рязанской области Наши бойцы получили новое оборудование для выполнения боевых задач. В их распоряжении квадроцикл, кроссовые мотоциклы, разведывательные и FPV-дроны.
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