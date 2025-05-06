Новую технику доставил бойцам ВС РФ Артём Бранов от Рязанской области

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов посетил 387-й полк, в котором служат мобилизованные рязанцы. Он привез защитникам гуманитарную помощь, в том числе технику, собранную при содействии предпринимателей и жителей региона.

Наши бойцы получили новое оборудование для выполнения боевых задач. В их распоряжении квадроцикл, кроссовые мотоциклы, разведывательные и FPV-дроны.

Артём Бранов наградил рязанцев, отличившихся на передовой, поздравил всех с наступающим праздником, пожелал бойцам победы и скорейшего возвращения домой.