Среда, 3 июля, 2024

Новую схему обмана самозанятых россиян придумали мошенники

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от Freepik

Мошенники разработали новую схему атаки на предпринимателей и самозанятых в РФ. С начала лета они звонят жертвам от лица налоговой службы. Злоумышленники утверждают, что видят на банковском счете доходы, не учтенные при расчете налога. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор SafeTech Денис Калемберг.

— Мошенники сообщают о необходимости пройти сверку налоговых платежей. Якобы соответствующий документ уже был направлен налогоплательщику, предлагают ознакомиться, — сказал Калемберг.

Указанный документ не отображается в приложении «Мой налог» или в личном кабинете Федеральной налоговой службы, и злоумышленники пользуются этим, сообщая, что ФНС и портал «Госуслуги» были рассинхронизированы. Для восстановления работы якобы нужно назвать код из смс-сообщения. Тогда мошенник получает доступ к аккаунту. Это чревато возможностью для него оформить от имени жертвы множество микрозаймов в микрофинансовых организациях.

— СМС и push-коды — главная проблема с которой надо бороться, меняя полностью ландшафт систем безопасности за счет внедрения современных средств аутентификации и подтверждения на базе электронной подписи, — считает эксперт.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Стало известно, когда у губернатора Рязанской области досрочно могут прекратиться полномочия

С 1 июля в Рязанской области изменились цены на коммунальные услуги

Смерть 15-летней девушки в Рязани: что известно на данный момент

Митрополит Марк познакомился с новорожденным львенком в Ряжском зоопарке

Рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» начал вести прием без выходных

Еще 5 дорог отремонтируют в Рязани

Опубликованы кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в районе Новороссийска

Прокуратура начала проверку по факту гибели 15-летней девушки в Рязани

Обнаружен труп пропавшей в Рязани 15-летней девушки

В Рязани к гостинице «Золотая миля» прибыли полицейские и скорая помощь

В Рязани эвакуировали здание на улице Право-Лыбедская

«Царь-парковку» обнаружили в Рязани

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Стало известно, когда у губернатора Рязанской области досрочно могут прекратиться полномочия

Новости Рязани
В Рязанской областной Думе рассмотрели изменения по досрочному прекращению полномочий губернатора.

С 1 июля в Рязанской области изменились цены на коммунальные услуги

Новости Рязани
Рассказываем, как выросли тарифы на ЖКУ

Смерть 15-летней девушки в Рязани: что известно на данный момент

Новости Рязани
3 июля стало известно об обнаружении трупа пропавшей в Рязани 15-летней Татьяны Ш.

Митрополит Марк познакомился с новорожденным львенком в Ряжском зоопарке

Новости Рязани
Второй год подряд митрополит приезжает в зоопарк и фотографируется с львятами.

Рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» начал вести прием без выходных

Новости Рязани
Это сделано для удобства ветеранов СВО и семей погибших бойцов.