Новую схему обмана самозанятых россиян придумали мошенники

Мошенники разработали новую схему атаки на предпринимателей и самозанятых в РФ. С начала лета они звонят жертвам от лица налоговой службы. Злоумышленники утверждают, что видят на банковском счете доходы, не учтенные при расчете налога. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор SafeTech Денис Калемберг.

— Мошенники сообщают о необходимости пройти сверку налоговых платежей. Якобы соответствующий документ уже был направлен налогоплательщику, предлагают ознакомиться, — сказал Калемберг.

Указанный документ не отображается в приложении «Мой налог» или в личном кабинете Федеральной налоговой службы, и злоумышленники пользуются этим, сообщая, что ФНС и портал «Госуслуги» были рассинхронизированы. Для восстановления работы якобы нужно назвать код из смс-сообщения. Тогда мошенник получает доступ к аккаунту. Это чревато возможностью для него оформить от имени жертвы множество микрозаймов в микрофинансовых организациях.