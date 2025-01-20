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Армия и СВО

Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО отправили из Рязани

Алексей Самохин

В Рязани продолжают собирать гуманитарную помощь бойцам СВО.

В Штаб общественной поддержки «Единой России» обратилась мама участника СВО Людмила Цветкова с просьбой о помощи в сборе гуманитарной помощи.

Сегодня заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии, руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица, сотрудники регионального исполкома партии и Штаба передали собранную гумпомощь, в которую вошли моющие и чистящие средства, продукты питания, окопные свечи, предметы личной гигиены, одежда.

— Не первый раз обращаюсь в Штаб общественной поддержки «Единой России» за гуманитарной помощью и всегда нахожу живой отклик на свою просьбу. В наше непростое время поддержка становится особенно важной. Хочется выразить искреннюю благодарность всем, кто принял участие в сборе. Бойцам очень важно знать, что у них есть надежный тыл, — отметила Людмила Цветкова.

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Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО отправили из Рязани В Штаб общественной поддержки «Единой России» обратилась мама участника СВО Людмила Цветкова с просьбой о помощи в сборе гуманитарной помощи.

В сборе гумпомощи приняли участие жители Александро-Невского, Ермишинского, Пронского Рязанского, Спасского районов, Пителинского округа, Рязани.

Гуманитарную помощь можно принести по адресу: Рязань, ул. Горького, 49А.

Подробности по телефонам: 8-920-988-10-28, 28-43-13, 28-43-23.

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