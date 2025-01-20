Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО отправили из Рязани

— Не первый раз обращаюсь в Штаб общественной поддержки «Единой России» за гуманитарной помощью и всегда нахожу живой отклик на свою просьбу. В наше непростое время поддержка становится особенно важной. Хочется выразить искреннюю благодарность всем, кто принял участие в сборе. Бойцам очень важно знать, что у них есть надежный тыл, — отметила Людмила Цветкова.