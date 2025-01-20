Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО отправили из Рязани

В Рязани продолжают собирать гуманитарную помощь бойцам СВО.
В Штаб общественной поддержки «Единой России» обратилась мама участника СВО Людмила Цветкова с просьбой о помощи в сборе гуманитарной помощи.
Сегодня заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии, руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица, сотрудники регионального исполкома партии и Штаба передали собранную гумпомощь, в которую вошли моющие и чистящие средства, продукты питания, окопные свечи, предметы личной гигиены, одежда.
В сборе гумпомощи приняли участие жители Александро-Невского, Ермишинского, Пронского Рязанского, Спасского районов, Пителинского округа, Рязани.
Гуманитарную помощь можно принести по адресу: Рязань, ул. Горького, 49А.
Подробности по телефонам: 8-920-988-10-28, 28-43-13, 28-43-23.