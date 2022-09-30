Новостройки Санкт-Петербурга снова стали пользоваться повышенным спросом

Полугодовая стагнация рынка новообразованной жилой недвижимости в Санкт-Петербурге и Москве, похоже, закончилась. Если весной и летом граждане России практически утратили интерес к ипотечным кредитам и приобретению нового жилья, то с началом осени ситуация в этом секторе кардинально изменилась. Возможно, закончилась адаптация семейных бюджетов под новые реалии, которые в самом начале у многих жителей страны вызывали серьёзные опасения в плане стабильности экономики. С другой стороны упавшие цены на первичном рынке стали неплохо стимулировать потенциальных покупателей.

Оживление ипотечных кредитов повлекло за собой рост договоров о покупке недвижимости в Северной столице. Сегодня застройщики предлагают действительно большой выбор квартир в новостройках Санкт-Петербурга, в том числе и бюджетные варианты. Стандартный срок сдачи объекта – не позже 2023 года. Так что речь идёт практически о готовом жилье, которое можно приобрести по вполне доступной цене. Особенно интересны предложения, касающиеся жилья в быстро развивающихся пригородах города. Например, стать собственником современной студии площадью около 25 м² в Ленинградской области можно за 3,5-4 млн. рублей. Впрочем, за эту цену риэлторы смогут подобрать небольшую однокомнатную квартиру и в городской черте. Ещё два года назад такие демократичные ценники были большой редкостью.

Согласно статистике, петербургские девелоперы и подрядчики существенно обходят своих московских коллег и по темпам застройки и по количеству сданных и строящихся объектов. Такое обстоятельство возникает по причине всё той же лояльной цены, которая в сравнении со столичными предложениями однозначно выигрывает в глазах обычных покупателей и частных инвесторов. Стоит также отметить о социальной, бытовой и коммерческой инфраструктуре новостроек, план которой закладывается в проектную документацию на стадии нулевого цикла.

Эксперты рынка недвижимости полагают, что дно кризиса пройдено примерно в конце лета, и сейчас наблюдается ощутимая активизация, как покупателей, так и застройщиков. С учётом общей стабилизации цен, укрепления рубля и успешного процесса импортозамещения в сегменте стройматериалов в ближайшем будущем покупать новые квартиры россияне будут гораздо чаще и охотнее.