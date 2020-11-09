Рязанский Минтранс назвал плюсы строительства моста-дублера через Оку

Власти Рязанской области пояснили, для чего построят второй мост через Оку в Рязани. Ответ регионального Минтранса размещён на странице губернатора Николая Любимова.
Один из пользователей ВКонтакте усомнился в пользе строительства моста.
По его мнению, если не модернизировать въезд в город со стороны Льгово, строительство моста проблему не решит.
В ответе Минтранса Рязанской области говорится, что новый мост через Оку региону крайне необходим. Планируется, что он соединит северную часть области с Рязанью. Кроме того, с его помощью будет осуществляться удобный выезд в соседние Владимирскую и Нижегородские области.
Пока точное место строительства моста-дублёра через Оку не определено. Оно будет выбрано уже на этапе проектно-изыскательских работ.