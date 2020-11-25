Владимир Бурмистров: Мы не допустим формальный подход к приёмке работ по благоустройству

25 ноября заместитель мэра Рязани Владимир Бурмистров провёл совещание по вопросам благоустройства города, приёмки готовых объектов и реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Он отметил, что приёмка дорог в городе осуществляется под строгим контролем администрации. Каждый объект проходит проверку, специалисты проводят анализ дорожного полотна, его фрагменты направляют в лабораторию.

По словам Бурмистрова, в администрации не допустят формального подхода к приёмке. По поручению замглавы администрации будет рассмотрена возможность организации лаборатории на базе Дирекции благоустройства города или заключён договор с независимой организацией. Кроме того, на средства от экономии хотят приобрести необходимое оборудование для приемки.

На совещании также обсудили проблемные объекты. Например, дорогу на улице Дачной, где специалисты выявили нарушения в укладке асфальта. Подрядчика обязали переделать работу.

Напомним, сейчас ремонтируют 19 участков городских автодорог. 4 из них уже приняли дорожные работы на улицах Щедрина, Забайкальской, Высоковольтной и Прижелезнодорожной. Еще на трех – Добролюбова, Мервинской и Рязанской – ремонт завершат в этом году. Остальные объекты будут готовы в 2021 году.