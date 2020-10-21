В Скопинском районе устанавливают новый памятник погибшим в ВОВ

В селе Секирино устанавливают памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Скопинской администрации.
Мемориал устанавливают в рамках региональной программы поддержки местных инициатив. Ранее такой памятник находился на территории Секиринской школы, однако со времнем он приобрел неблагоприятный вид. Местные жители уже давно требовали его обновления.
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.