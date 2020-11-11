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Новости РязаниНовости медицины

В Рязанском онкоцентре провели две сложные операции по удалению матки

Елена Лобанова

В Рязанском областном онкологическом диспансере из-за рака двум женщинам удалили матки. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. 

У пациенток был диагностирован рак шейки матки. Однако это заболевание можно успешно лечить, если вовремя выявить поражение. Для этого необходимо регулярно посещать врача-гинеколога. 

— Удаление матки или гистерэктомия требуется при поздних и запущенных стадиях. На сегодняшний день подобные операции в нашей области не частые, так как сейчас нет таких степеней распространения опухоли шейки матки, которые требуют прибегать к подобным хирургическим вмешательствам.  Это связано с увеличением скринингового обследования населения и выявлением злокачественного образования на ранних стадиях, — рассказали в пресс-службе регионального здравоохранения. 

Главный врач Рязанского онкоцентра Михаил Рязанцев отметил, что данная операция достаточно трудоемкая и кропотливая. К тому же, хирургическое вмешательство требует современного оборудования.

— Иногда такая операция может занимать до трех часов. В  нашем случае операции прошли успешно, пациентки выписаны домой и выздоравливают, —  рассказал Михаил Рязанцев.   

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