В Рязанском онкоцентре провели две сложные операции по удалению матки

В Рязанском областном онкологическом диспансере из-за рака двум женщинам удалили матки. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
У пациенток был диагностирован рак шейки матки. Однако это заболевание можно успешно лечить, если вовремя выявить поражение. Для этого необходимо регулярно посещать врача-гинеколога.
Главный врач Рязанского онкоцентра Михаил Рязанцев отметил, что данная операция достаточно трудоемкая и кропотливая. К тому же, хирургическое вмешательство требует современного оборудования.