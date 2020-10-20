В Рязанской области утвердили новые сроки уплаты налогов для малого и среднего бизнеса

Во вторник, 20 октября, на заседании регионального правительства были утверждены новые сроки уплаты налогов для малого и среднего бизнеса. Из-за коронавируса было решено перенести даты, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
Министр промышленности Рязанской области Андрей Ворфоломеев подготовил проект постановления, в котором уточняются сроки уплаты налогов для малого и среднего бизнеса, которые не вошли в список пострадавших от пандемии.
Николай Любимов отметил, что это постановление поможет облегчить экономическую составляющую и улучшить положения предпринимателей.