В Рязанской исправительной колонии начали выпускать глянцевый литературный журнал

В ИК-3 УФСИН по Рязанской области вышел первый номер глянцевого литературного журнала «Время подумать». Об этом сообщает пресс-служба управления.
Идея выпускать новый журнал пришла в голову осужденным — членам литературного кружка. А отдел по воспитательной работе поддержал инициативу. По плану, «Время подумать» будет выходить ежеквартально.
Примечательно, что «Время подумать» — это не первый журнал в исправительной колонии №3. Совместно с новым литературным изданием ежемесячно выходит и газета «Вестник ИК-3».
Новый журнал и газету читают не только сотрудники с осужденными, но и родственники лиц, отбывающих наказание.