За месяц в РГУ имени Есенина скончались три преподавателя

В пятницу, 16 октября, стало известно о том, что РГУ имени С.А. Есенина понес невосполнимую потерю: за месяц скончались три старейших преподавателя вуза. Об этом РИА «7 новостей» сообщил собственный источник.

Так, умер Марк Улановский. Он преподавал в институте иностранных языков.

— Марк Израилевич стоял у истоков создания института иностранных языков и кафедры французского языка, — рассказал его коллега.

Спустя некоторое время скончался Юрий Еремкин. Он работал на кафедре общей психологии и был кандидатом психологических наук. Некоторые источники сообщают, что педагог болел COVID-19.

Умерла и Зинаида Кудинова. Она была педагогом на кафедре математического анализа.