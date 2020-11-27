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В Рязани устранили аварию на теплосетях в Горроще

7info

В Рязани устранили аварию на теплосетях в Горроще. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

После того, как рабочие починили теплотрассу, началось заполнение системы. В квартиры рязанцев вернётся тепло. 

Напомним, авария произошла в пятницу, 27 ноября, в 5 часов утра у дома №56 на улице Татарской. На месте повреждения теплосетей обвалился асфальт. На место происшествия оперативно выехали сотрудники РМПТС, они устраняют последствия произошедшего.

Прокуратура Железнодорожного района Рязани инициировала проверку.

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