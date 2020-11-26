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В Рязани проконтролировали ход ремонта в помещениях манёвренного фонда

Екатерина Приведенцева

В Рязани проверили ход ремонта помещений манёвренного фонда в доме на улице Соборной . В контрольном мероприятии приняли участие руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ольга Каркина и замначальника управления энергетики и ЖКХ рязанской мэрии Эдуард Алтунин.

Они осмотрели кухни, санузлы и душевые, где сейчас идут работы. Интересующие вопросы специалисты адресовали бригадиру.

Отметим, что на сегодняшний день в помещениях манёвренного фонда заменили окна. Также там продолжаются черновые работы. Их планируют завершить до 20 декабря, сообщает официальный сайт администрации Рязани.

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Администрация

В Рязани проконтролировали ход ремонта в помещениях манёвренного фонда

контрольном мероприятии приняли участие руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ольга Каркина и замначальника управления энергетики и ЖКХ рязанской мэрии Эдуард Алтунин.
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