В Рязани проконтролировали ход ремонта в помещениях манёвренного фонда

В Рязани проверили ход ремонта помещений манёвренного фонда в доме на улице Соборной . В контрольном мероприятии приняли участие руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ольга Каркина и замначальника управления энергетики и ЖКХ рязанской мэрии Эдуард Алтунин.

Они осмотрели кухни, санузлы и душевые, где сейчас идут работы. Интересующие вопросы специалисты адресовали бригадиру.

Отметим, что на сегодняшний день в помещениях манёвренного фонда заменили окна. Также там продолжаются черновые работы. Их планируют завершить до 20 декабря, сообщает официальный сайт администрации Рязани.