Днём в понедельник, 2 ноября, в Рязани перевернулся реанимационный автомобиль скорой помощи. Видео с места аварии опубликовано в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.

По словам очевидца, ДТП случилось на перекрёстке улиц Гагарина и Братиславской.

На записи можно заметить, что на перекрёстке стоит легковой автомобиль с повреждённым капотом. Дальше на дороге на боку лежит машина скорой помощи. Рядом стоят медики в защитных костюмах.

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На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Видео: Артур Епоничников