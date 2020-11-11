На базе больницы №11 в Рязани начала работу новая ПЦР-лаборатория. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Исследования выполняют опытные специалисты лаборанты клинико-диагностической лаборатории, которые обучились алгоритму работы с COVID-19. Сотрудники полностью обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими составами.

Бесплатные тесты делают пациентам, которые получают лечение в «красной зоне» больницы №11, а также наблюдаются амбулаторно. Работа с биоматериалом проводится в будние дни, кроме выходных.

В настоящий момент в ПЦР-лаборатории ежедневно выполняют порядка 30 тестов. Результаты готовы в течение 2-3 суток.

С увеличением мощностей в лаборатории расширят спектр исследований по другим профилям.