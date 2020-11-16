В Рязани на ярмарке выходного дня продали почти 10 тонн мяса

В субботу, 14 ноября, на ярмарке выходного дня в Рязани продали 9,6 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В тот же день удалось продать 8,3 тонн молока и молочных продуктов, 6,3 тонн хлеба, 2,6 тонн живой рыбы и 0,5 тонн меда. Кроме того, рязанцы за один только день скупили 18 тонн картофеля, 6 тонн овощей и 5 тонн яблок с грушами.

Всего же в субботу на 306-ти местах работали 206 производителя.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в субботу, 21 ноября, на площадках в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ.