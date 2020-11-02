В Рязани на ярмарке выходного дня продали более 9 тонн мяса и колбасных изделий

В субботу, 31 октября, в Рязани продали 9,45 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего же торговлю осуществляли 204 производителя на 311 местах. Благодаря этому удалось продать 8,25 тонн молочных продуктов, 6,3 тонн хлебобулочных изделий, 2,6 тонн живой рыбы, 0,5 тонн меда, 21 тонн картофеля, 4,86 тонн овощей и 5,3 тонн яблок.

Следующая ярмарка выходного дня пройдет в субботу, 7 ноября. Торговля будет осуществляться в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».