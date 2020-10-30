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В Рязань в рамках «Больших гастролей» приехал Архангельский театр драмы

Елена Лобанова

Федеральная программа «Большие гастроли» продолжает функционировать. Не так давно в Рязанский театр кукол приезжала труппа из Твери с несколькими постановками. 

На этот раз обменные гастроли проходят между драматическими театрами. В рамках этой программы в наш город приехал известный Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова. В четверг, 29 октября, он показал первые спектакли на нашей сцене. Днем маленькие зрители восторгались сказкой «Черная курица, или подземные жители», а вечером рязанцы хохотали на «Ревизоре». 

Как отметил директор Архангельского театра драмы, в Рязань приехали более 50-ти человек, чтобы показать шесть спектаклей. Так, 30 октября состоится показ античной трагедии Софокла «Царь Эдип. Прозрение». Этот спектакль стал лауреатом фестиваля в Керчи. По словам главного режиссера Андрея Тимошенко, данная постановка подойдет не всем зрителям. 

— Это сложносочиненный спектакль для умного, театрального зрителя. Несмотря на то, что автор трагедии Софокл, постановка совершенно точно современная. «Царь Эдип. Прозрение» — наша визитная карточка, — поделился Тимошенко. 

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31 октября архангельская труппа покажет «Скупой, или Школа лжи». Закроют гастроли два спектакля 1 ноября: детский «Морозко» и комедия «За двумя зайцами». 

Главный смысл «Больших гастролей» состоит в том, что театры «обмениваются» своими постановками. Так, архангелогородцы смогут насладиться рязанскими спектаклями «Школа соблазна», «Фауст», «Вишневый сад», «Клинический случай», «Как Настенька чуть кикиморой не стала», «Волшебные сны Кузьмы». 

Как признается директор Рязанского театра драмы Семен Гречко, при подачи заявки, они ориентировались на то, что абсолютно неизвестный рязанскому зрителю театр будет показывать свои спектакли в нашем городе. 

— К тому же, гастроли — очень дорого. А данная программа позволяет не тратить огромные средства на переезд, проживание и прочие услуги. Поэтому, пока есть такая возможность, мы стараемся уехать подальше. Например, на следующий год уже подали заявки в Мурманск и Владивосток, — рассказал Гречко. 

Про большие затраты поведал и Сергей Самодов. По его словам, Архангельская область — достаточно удаленный и большой регион. 

— Из-за этого мы не можем просто сесть на автобус и через несколько часов оказаться в другом городе соседнего региона. Нам приходится летать самолётом через Москву или Санкт-Петербург. К тому же у нас достаточно масштабные декорации из-за большого зала и здания, — заметил директор Архангельского театра. 

В этом году в рамках программы «Большие гастроли» рязанцы смогли посмотреть на постановки из Йошкар-Олы и Твери. 

— В ноябре мы также ждем в ТЮЗ Владимирский театр драмы. Обменных гастролей не состоится, поскольку их театр потерял свое основное здание из-за пожара. Поэтому мы примем их постановки на сцене нашего театра юного зрителя, — рассказала замминистра культуры и туризма Рязанской области Марина Кауркина.

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