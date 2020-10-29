Архангельский театр показал юным рязанским зрителям старинную сказку «Черная курица»

В четверг, 29 октября, юным рязанским зрителям показали старинную сказку «Черная курица, или подземные жители». С постановкой приехал Архангельский театр драмы в рамках программы «Большие гастроли».

Классическая постановка на произведение Антония Погорельского не поражает своими декорациями (на сцене стоит лишь несколько стульев) или количеством артистов (в спектакле участвуют четыре человека). Но при этом многообразие звуковых эффектов, актерская игра и яркие костюмы заставляют зрителя окунуться в сказочную атмосферу и по-настоящему поверить в происходящее.

Архангельские артисты рассказали всем давно известную историю о десятилетнем Алеше, невероятно сообразительном и добром. Мальчик живет в Петербургском пансионе, а его лучший друг — черная курица, которая «за все время не снесла ни одного яйца». Однажды юный воспитанник спасает Чернушку от кухаркиного ножа. После этого и начинается все волшебство.

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Оказывается, курица — вовсе даже не птица, а самый настоящий министр подземного царства. Король другого мира решает отблагодарить мальчика за спасение его подчиненного, поэтому выполняет заветное желание ребенка: всегда знать уроки, не учась. Со временем Алеша перестает читать книжки, готовиться к предметам, а в будущем и вовсе начинает считать себя умнее всех на свете. В конце мальчик все-таки признает свою ошибку и исправляется.

Добрая сказка учит детей трудолюбию, любви к учебе и настоящей дружбе.

Интересно, что в спектакле участвуют не только актеры, но и сами зрители, которые отвечают на вопросы, общаются с актерами и даже выходят на сцену. Интерактив с юными рязанцами — приятное дополнение к прекрасной постановке.

После окончания сказки бурные аплодисменты исходили не только от взрослых, но и от детей. А из малого зала Рязанского театра драмы буквально каждый ребенок выходил под особым впечатлением, которым так хотел поделиться со своими родителями.

Архангельский театр не задержится в нашем городе надолго, поэтому у всех желающий остался последний шанс попасть на постановку в субботу, 31 октября, в 12:00.