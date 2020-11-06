В распоряжение губернатора об ограничениях вновь внесли изменения

Губернатор Рязанской области Николай Любимов вновь внёс изменения в распоряжение об ограничениях из-за коронавируса. Текст документа опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В частности, до 21 декабря продлён особый режим работы стационарных организаций соцобслуживания. В домах престарелых, интернатах сотрудники будут работать в сменах по 14 дней, не покидая в это время территорию учреждения.

Кроме того, в течение 6 месяцев с людей, которым оказывают индивидуальные услуги органы соцзащиты, не будут требовать подтверждающие это право документы.