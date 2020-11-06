В Михайлове продолжается благоустройство городского сада

В пятницу, 6 ноября, депутат Госдумы Елена Митина совместно с главой администрации Михайловского района Евгением Сидоровым посетила территорию «Михайловского сада».

Работы по благоустройству главной зоны отдыха города Михайлова были начаты еще пять лет назад – именно тогда здесь была установлена скульптура Архангела Михаила. По программе «Местные инициативы» была благоустроенна территория «соборной горы» – были проложены дорожки, установлены лавочки и урны, малые архитектурные формы, проведено освещение.

В этом году в рамках программы «Формирование современной городской среды» благоустройство данной территории было продолжено. Построена подпорная стена с пандусами и перильным ограждением. Сейчас продолжается ее облицовка песчаником. В рамках проекта установлены ограждения с распашными воротами и металлической лестницей с зонами отдыха, проведено освещение. Общая стоимость проекта – 24,5 млн. руб.

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Евгений Сидоров подчеркнул, что укрепление подпорной стены позволит начать строительство нового Архангельского собора на месте его предшественника. Кроме этого, речь шла и о необходимости реставрации памятника федерального значение – Податной избы.

– Данная программа позволяет менять облик городов, делать их более современными, интересными и комфортными для жителей, — отметила Елена Митина.

Затем Елена Митина и Евгений Сидоров возложили цветы к Вечному огню, расположенному рядом с «Михайловским садом».