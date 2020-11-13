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Новости РязаниОбщество

В Кораблинском районе ограничили движение транспорта по двум мостам

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В Кораблинском районе ввели ограничения для движения транспорта по двум мостам. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции дорог Рязанской области

На мосту через реку Ранова на автодороге «Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов» подъезд: Кипчаково движение автотранспорта полностью прекращено. По мосту могут двигаться только пешеходы. 

Добраться до населённых пунктов можно через мост в селе Княжое. Он находится в пяти километрах ниже по течению реки Ранова. 

Кроме того, движение для грузовиков массой более 3,5 тонн запретили по мосту через реку Мостья на автодороге Пустотино – Хмелевое – Кирилловка между н.п. Хмелевое и Кирилловка. 

Ограничения будут действовать более года – до 30 ноября 2021. Водителей призывают с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. 

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