В Кораблинском районе ограничили движение транспорта по двум мостам

В Кораблинском районе ввели ограничения для движения транспорта по двум мостам. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции дорог Рязанской области.

На мосту через реку Ранова на автодороге «Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов» подъезд: Кипчаково движение автотранспорта полностью прекращено. По мосту могут двигаться только пешеходы.

Добраться до населённых пунктов можно через мост в селе Княжое. Он находится в пяти километрах ниже по течению реки Ранова.

Кроме того, движение для грузовиков массой более 3,5 тонн запретили по мосту через реку Мостья на автодороге Пустотино – Хмелевое – Кирилловка между н.п. Хмелевое и Кирилловка.

Ограничения будут действовать более года – до 30 ноября 2021. Водителей призывают с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.