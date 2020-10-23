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В Касимове задумались о восстановлении дома, где гостил Борис Пастернак

Лариса Соловьёва

Тема сохранения места, связанного с именем одного из крупнейших русских поэтов XX века, обладателя Нобелевской премии по литературе была озвучена 22 октября, в четверг, на заседании коллегии при главе муниципального образования – городской округ город Касимов.

Во время заседания речь шла о реализации в городе муниципальной программы  поддержки местных инициатив, о планируемых мероприятиях в рамках проекта «Касимов – Новогодняя столица Рязанской области 2021», о подготовке к празднованию в 2022 году 870-летия со дня основания Касимова.

Среди поручений, данных администрации города по итогам заседания, было рассмотреть варианты восстановления дома по улице Карла Либкнехта, где останавливался поэт Б.Л. Пастернак.

Напомним, Борис Пастернак посещал Касимов летом 1920 года и жил в доме своего дяди Иосифа Кауфмана – известного тогда в городе врача. Есть мнение, что именно Касимов стал прообразом Юрятина в романе «Доктор Живаго». Делясь впечатлениями о своей провинциальной жизни в письме родителям, Борис Пастернак называл Касимов «русским Марбургом», отмечал, что город древнее Москвы и очень живописен.

Сейчас двухэтажный дом в центре города на улице Карла Либкнехта,11 (бывшая Малая Мещанская) находится в удручающем состоянии. В нем уже давно никто не живет. Здание пустует и разрушается, видны следы пожара. Когда-то на доме была закреплена мемориальная табличка, сообщающая, здесь гостил Борис Пастерка. Но впоследствии ее сняли.

Добавим также, что дом в Касимове, связанный с Борисом Пастернаком, находится практически напротив центральной библиотеки имени Л. А. Малюгина, которая недавно была обновлена по нацпроекту «Культура», приобрела современный вид и наполнение.

 

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