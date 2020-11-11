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Новости РязаниОбществоФото

В Касимове прошла профилактическая акция ГИБДД

7info

В городе Касимове прошла профилактическая акция ГИБДД «Сбавь скорость –  спаси жизнь». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Сотрудник Госавтоинспекции Касимовского района пообщалась с водителями легковых автомобилей. Во время беседы она призывала каждого, кто управляет автомобилем, соблюдать скоростной режим, быть внимательным и осторожным за рулем, пропускать пешеходов.

Инспектор напомнила, какие могут наступить последствия в случае несоблюдения ПДД, а также пояснила, что при большой скорости автотранспорта водителю сложнее исправить внезапно возникшую аварийную ситуацию.

Инспектор раздала водителям тематические листовки, напомнив, что от поведения водителя при управлении автотранспортным средством зависит жизнь многих участников дорожного движения.

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