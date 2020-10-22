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Новости РязаниСпорт

В календаре игр БК «Рязань» произошли изменения

7info

Матчи Группы ЦФО Первенства ЦФО по баскетболу между БК «Рязань» и «Технологом» из Белгорода пройдут в нашем городе 31 октября и 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба клуба. 

Напомним, согласно первой версии календаря соревнований, которую от проводящей организации получили клубы, рязанцы и белгородцы должны были выйти на паркет 24-25 октября. Но практически сразу клубы договорились несколько изменить даты. 

Так или иначе, для «зубров» это будут стартовые игры Первенства-2020/2021.

Есть в календаре и ещё одно изменение. Изъявил принять участие в турнире БК «Новомосковск» из Тульской области. Он стал седьмым участником турнирной гонки.

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