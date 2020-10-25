В 2020 году парк муниципального и коммерческого транспорта в Рязани пополнили 250 автобусов

В текущем году парк муниципального и коммерческого транспорта в городе Рязани пополнили 250 автобусов большого и среднего класса. Об этом в поздравлении по случаю Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта сообщил губернатор Николай Любимов.

По словам главы региона, во всех этих автобусах стоит автоматизированная система оплаты проезда. Транспорт оборудован для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Николай Любимов пообещал продолжить работу по обновлению автопарка и в дальнейшем.