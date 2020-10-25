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Новости РязаниОбщество

В 2020 году парк муниципального и коммерческого транспорта в Рязани пополнили 250 автобусов

7info

В текущем году парк муниципального и коммерческого транспорта в городе Рязани пополнили 250 автобусов большого и среднего класса. Об этом в поздравлении по случаю Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта сообщил губернатор Николай Любимов. 

По словам главы региона, во всех этих автобусах стоит автоматизированная система оплаты проезда. Транспорт оборудован для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Николай Любимов пообещал продолжить работу по обновлению автопарка и в дальнейшем. 

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