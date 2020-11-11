Телефонные мошенники похитили у рязанцев более 1 млн рублей

Телефонные мошенники похитили у жителей Рязанской области 1 128 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всех пострадавших обманули по единой схеме. Им звонили якобы работники службы безопасности банка и уверяли, что кто-то пытается снять деньги с их карт. А чтобы обезопасить деньги, рязанцам необходимо было сообщить сведения о банковской карте и следовать дальнейшим указаниям.

— Выполняя все предписания мошенников, люди передавали им право доступа к счетам и сбережениям. В результате все деньги становились доступны злоумышленникам, — говорится в сообщении.

Таким образом, со счета 44-летнего водителя из города Касимова пропали 58 000 рублей, с банковской карты 67-летней фельдшера из города Рязани — 86 000 рублей, со счета 33-летней рязанки похитили 150 000 рублей, с банковской карты 34-летней социального работника из Сапожковского района похитили более 221 000 рублей, со счета 28-летней рязанской рабочей – 238 000 рублей, а со счета 69-летнего пенсионера из города Новомичуринска похитили 375 000 рублей.

После опросы пострадавших выяснилось, что к хищениям причастны разные люди. Оперативники зафиксировали все обстоятельства преступлений.

По фактам мошенничеств решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч.2 и ч.3 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.