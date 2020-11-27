Сотрудники ГИБДД проведут в Рязанской области рейды

Сотрудники ГИБДД анонсировали очередные рейды в Рязанской области. Полицейские предупредили, что будут ловить в предстоящие субботу и воскресенье нарушителей правил дорожного движения.

Инспекторы будут пресекать нарушения на постах. Также планируется использование специальных транспортных средств скрытого патрулирования.

Госавтоинспекция Рязанской области обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях ПДД.