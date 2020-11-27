Пятница, 27 ноября, 2020
1.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Сотрудники ГИБДД проведут в Рязанской области рейды

7info7

Сотрудники ГИБДД анонсировали очередные рейды в Рязанской области. Полицейские предупредили, что будут ловить в предстоящие субботу и воскресенье нарушителей правил дорожного движения.

Инспекторы будут пресекать нарушения на постах. Также планируется использование специальных транспортных средств скрытого патрулирования.

Госавтоинспекция Рязанской области обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях ПДД.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости мира

Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенничества в Telegram

Эксперты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенничества в Telegram. Советы пользователям мессенджера они опубликовали на своём портале. В...
Узнать больше
Новости Рязани

В канун Дня матери рязанцы дарят своим родным подписку на журналы

В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, Почта России в Рязанской области предложила своим клиентам оформить подписку на интересные журналы в подарок своим мамам и бабушкам.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани ожидаются дождь и снег

В Рязанской области в пятницу ожидается ненастная погода. Прогноз на 27 ноября опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше
Новости Рязани

Скончалась глава Бобровинского сельского поселения Алефтина Бойкова

Из жизни ушла глава Бобровинского сельского поселения Кораблинского района Алефтина Бойкова. Об этом в своём Instagram-аккаунте 25 ноября сообщила глава регионального Минтерпола...
Узнать больше
Новости мира

Банк «Открытие»: почти половина россиян в 2021 году хочет увеличить доходы, почти треть — сменить работу

Пандемия корректирует личные планы россиян на 2021 год. 45% наших сограждан хотят в новом году нарастить личные доходы, 37% - увеличить накопления, а 29% - найти новую работу. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»
Узнать больше
Администрация

В Рязани провели приёмку отремонтированной автодороги

На улице Рязанской полностью заменили дорожное полотно, установили бордюры, обустроили съезды, канализацию, ливневые отводы, благоустроили остановки. Также там появилась разметка, знаки и искусственные неровности.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани идёт Цифровая неделя финансовой осмотрительности

Последняя неделя ноября стала в Рязанской области Цифровой неделей финансовой осмотрительности населения. В рамках недели запланированы лекции, семинары, финансовый диктант для студентов...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани скончался ректор РГАТУ Николай Бышов

В воскресенье, 22 ноября, в Рязани скончался ректор РГАТУ имени П. А. Костычева Николай Владимирович Бышов. Николай Бышов...
Узнать больше
Новости Рязани

РМПТС спишет рязанским должникам пени

Акция стартует 1 декабря и завершится 31. Пени спишут только в том случае, если долг будет погашен полностью, уточнили в мэрии Рязани.
Узнать больше
Администрация

С рязанцами обсудили концепцию благоустройства парка Морской славы

Обсудив предложенную молодыми архитекторами концепцию, рязанцы пришли к мнению, что парк необходимо озеленить. Кроме того, там не хватает смотровой площадки. При этом важно сохранить баланс между парковой инфраструктурой и его уникальными природными красотами и видами, которые он открывает посетителям на город. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Узнать больше
Администрация

Более 900 рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю

В администрации города напоминают рязанцам: в соответствии с действующим законодательством незаконная торговля влечёт предупреждение или наложение административного штрафа.
Узнать больше
Новости Рязани

На пожаре на улице Колхозной в Рязани погибли двое мужчин

Утром 22 ноября в центре Рязани случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+