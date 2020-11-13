Рязанскую бизнес-леди обвиняют в уклонении от налогов на 107 млн рублей

Рязанские следователи завершают работу по делу руководителя одного из коммерческих предприятий Шиловского района. Женщину обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в период 2013-2014 годов руководитель предприятия, производящего слабоалкогольные напитки, создала и использовала подставные юрлица для имитации производства продукции. Фактически же она производилась на предприятии.

Акцизы подставные фирмы платили меньше, чем положено по налоговому законодательству. В результате предприятие не заплатило в казну более 107 млн рублей.

Своей вины во время следствия женщина не признавала, оказывала противодействие правоохранителям. По ходатайству следствия на её имущество был наложен арест.

На данный момент с материалами дела ознакомились представители налоговой службы. Теперь они предоставлены обвиняемой и её адвокатам.

– После этого уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, – говорится в пресс-релизе следственного комитета.