Рязанских журналистов научили бережливому производству

В пятницу, 6 ноября, рязанских журналистов пригласили в региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Несколько часов они провели на «Фабрике процессов» – Кидзании для взрослых.

Облачившихся в форму «сотрудников опасного производства» корреспондентов приветствовала руководитель РЦК Оксана Любимова.

– Ваша работа очень важна для национального проекта. Именно от того, как вы преподнесёте информацию, зависит, как люди это воспримут и поймут, – отметила Любимова. – Я надеюсь, что ваш сегодняшний день будет насыщенным и наши специалисты помогут вам ощутить атмосферу той работы, которую мы выполняем.

После напутственных слов руководителя журналисты ринулись в «производственный бой». Быстро распределив роли, они за несколько минут перевоплотились в слаженную бригаду сборщиков пилота управления давлением газа.

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Бизнес-коучи, контролирующие процесс, объяснили «новым» сотрудникам цеха, в чём состоит суть бережливого производства.

Его сердцем является информационный центр, работающий по принципу ЦУПа (центра управления полётами). Это приборная доска, на которой фиксируются все происходящие на производстве процессы.

Информационный центр состоит из пяти основных блоков: безопасность, персонал, качество, исполнение заказа, затраты.

Если в каком-то из блоков происходит «сбой», то проблема обязательно фиксируется и разрабатывается план мероприятий по её устранению.

Звук гонга отсчитал начало смены. Как ни старались работники ответственно выполнять каждый свою операцию, в конечном счёте, бригада сработала «в минус».

По окончании первой смены было проведено производственное совещание, на котором работники при помощи стикеров заполнили все ячейки пяти блоков информационного центра.

Проанализировав ситуацию и перераспределив процессы, журналисты пришли к выводу о том, что применяя технологию бережливого производства можно без потери качества изделия, с минимальными временными и физическими затратами, производить тот же самый продукт. Инструменты бережливого производства применимы в любой сфере деятельности человека – эффективно организуя своё пространство в гараже или на кухне, можно быстро и качественно чинить автомобиль или готовить обед.









































