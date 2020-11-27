Рязанцев без масок перестанут пускать в общественный транспорт

С пятницы, 27 ноября, в Рязани перестанут пускать пассажиров без масок в автобусы и троллейбусы, обслуживающие муниципальные маршруты. Об этом заявил начальник управления транспорта горадминистрации Андрей Михно.

Пресс-служба мэрии напомнила, что 26 ноября в общественном транспорте Рязани прошли рейды по проверкам соблюдения масочного режима.

– В рамках рейда, при необходимости, пассажирам раздавались средства индивидуальной защиты дыхания, – говорится в сообщении пресс-службы.

В администрации Рязани также сообщили, что всех работников муниципального транспорта обеспечивают масками и перчатками. Салоны автобусов и троллейбусов регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами.