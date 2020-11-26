В Рязани проверили соблюдение масочного режима в транспорте

В Рязани продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном и коммерческом транспорте. В одном из них участвовал Андрей Михно – начальник управления транспорта администрации города. Об этом сообщила оперативная группа правительства рязанской области.

Участники рейда заходили в автобус или маршрутку выборочно, фиксируя номера тех, где заметили водителя или кондуктора без маски. При этом никаких санкций к нарушителям пока не применялось, проводились разъяснительные беседы. Тем водителям и кондукторам, у кого не было масок, участники рейда их выдали. С пассажирами без масок также проводилась разъяснительная работа. По словам проверяющих, подавляющее большинство нарушителей тут же надевали маски.

При этом в городской администрации уверяют, что сотрудников муниципальных предприятий, в том числе транспортных, обеспечивают средствами индивидуальной защиты. А в коммерческих организациях этот аспект – вопрос ответственности собственника.

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм предусмотрена административная ответственность. Информация об итогах проверок будет доведена до соответствующих должностных лиц для принятия решений.

Рейды на транспорте будут продолжены.