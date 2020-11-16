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Рязанцам напомнили об опасности антибиотиков

Елена Лобанова

Министерство здравоохранения Рязанской области напоминает рязанцам, что бесконтрольное употребление антибиотиков может повлечь за собой серьезные последствия.  

Специалисты сравнивают употребление антибиотиков с ядовитыми веществами. Ведь при употреблении некоторых лекарств разрушается микрофлора кишечника, которая вырабатывает до 80% иммунной защиты. 

— Антибиотик уничтожает все на своем пути, не делая различия между «плохими» и «хорошими» бактериями. Он уничтожает полезных обитателей кишечника, которые являются основой иммунитета. И, таким образом, подтачивает защитные силы организма, а он, свою очередь, не может противостоять болезни, – отмечает эпидемиолог Рязанской станции скорой медицинской помощи, врач высшей категории Наталья Смирнова.

Доктор заметила, что антибиотики бессильны перед гриппом, ОРВИ и даже COVID-19. При этом их бесконтрольное употребление может вызвать поражение печени, почек, слухового аппарата, появление аллергии и нарушение сердечно-сосудистой системы. 

Кроме того, у человека может выработаться привыкание к антибиотикам. А тогда они попросту перестанут быть эффективными. По оценкам экспертов, уже к 2035 году будет нечем лечить осложнения после операций. Это, в свою очередь, напоминает 19 век. 

— Если люди продолжат подрывать защитные силы собственного организма, то коллективный иммунитет будет падать, инфекция –распространяться и расти, что сейчас и происходит, – говорит Наталья Смирнова.

Эпидемиолог настоятельно рекомендует:

  • не использовать антибиотики без назначения врача;
  • не принимать их для лечения вирусных инфекций и для профилактики;
  • если все-таки прием назначен, то не увеличивать дозировку, прописанную врачом;
  • не передавать антибиотик, если остался после завершения курса, другим людям;
  • не требовать от своего врача обязательно выписать антибиотики, не настаивайте, если доктор их не назначил, значит, препарат вам не показан.
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