Рязанцам напомнили об опасности антибиотиков

Министерство здравоохранения Рязанской области напоминает рязанцам, что бесконтрольное употребление антибиотиков может повлечь за собой серьезные последствия.
Специалисты сравнивают употребление антибиотиков с ядовитыми веществами. Ведь при употреблении некоторых лекарств разрушается микрофлора кишечника, которая вырабатывает до 80% иммунной защиты.
Доктор заметила, что антибиотики бессильны перед гриппом, ОРВИ и даже COVID-19. При этом их бесконтрольное употребление может вызвать поражение печени, почек, слухового аппарата, появление аллергии и нарушение сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, у человека может выработаться привыкание к антибиотикам. А тогда они попросту перестанут быть эффективными. По оценкам экспертов, уже к 2035 году будет нечем лечить осложнения после операций. Это, в свою очередь, напоминает 19 век.
Эпидемиолог настоятельно рекомендует:
- не использовать антибиотики без назначения врача;
- не принимать их для лечения вирусных инфекций и для профилактики;
- если все-таки прием назначен, то не увеличивать дозировку, прописанную врачом;
- не передавать антибиотик, если остался после завершения курса, другим людям;
- не требовать от своего врача обязательно выписать антибиотики, не настаивайте, если доктор их не назначил, значит, препарат вам не показан.