В Рязани подорожали свежие огурцы

В Рязани вновь изменились цены на продукты. О ситуации на потребительском рынке города рассказала рязанская мэрия.

С 27 октября по 2 ноября отмечено снижение цен на морковь более чем на 8%, картофель на 3,5%, капусту белокочанную свежую на 1,5%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом на 1,3%.

Значительно увеличились цены на огурцы свежие. Они подорожали на 13,6%. Гречневая крупа подорожала на 5,7%, помидоры – на 5,4%.

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Незначительно увеличились цены на рис шлифованный, сахар-песок, масло подсолнечное, куры охлажденные и мороженые, сыры сычужные твердые и мягкие.