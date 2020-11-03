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Рязанская НПК произвела более 1 млн тонн высокоэкологичного топлива

7info7

Рязанская НПК произвела уже более 1 млн тонн бензина марки «Евро-6» — высокоэкологичного топлива с высокими эксплуатационными свойствами.

Рязанский нефтезавод отгружает «Евро-6» в Московскую, Рязанскую, Тульскую и Калужскую области. Также продукция направляется в Краснодарский край. Бензин «Евро-6» относится к эталонному топливу: в нём уменьшено содержание серы, бензола, ароматических углеводов. Всё это снижает, с одной стороны, коррозионную активность, а с другой – уменьшает выхлопные газы. Благодаря использованию инновационного топлива, возможно сократить количество отложений на впускных клапанах автомобиля на 12,5%, в камере сгорания двигателя – на 12,7%. Выпуск и реализация бензина АИ-95-К5 «Евро 6» является вкладом РНПК в защиту окружающей среды, что является приоритетным направлением работы НК «Роснефть».

Производство экологичного топлива на нефтезаводе удалось наладить благодаря успешной реализации программы модернизации. В прошлом году на предприятии обновили оборудование установки каталитического риформинга. Удалось увеличить объем товарно-сырьевого парка предприятия – в эксплуатацию введены новые резервуары,  оснащенные современными системами дистанционного управления и сохранения качественных характеристик нефтепродуктов. Чтобы улучшить характеристики продукции, применяется новая технология производства. Топливо проверяют по шести основным показателям. Это позволило разработать новый алгоритм производства, который улучшает экологические характеристики бензина. Всё это не влияет на себестоимость его производства.

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Программа инновационного развития НК «Роснефть» направлена на импортозамещение. Так, уже 4 установки РНПК работают на отечественных катализаторах. Это обеспечивает заводу стабильный рост производства и позволяет повышать качество производимой продукции.

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