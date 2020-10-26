Понедельник, 26 октября, 2020
11.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Приставы арестовали у рязанца за долги «Шкоду»

7info7

В пятницу, 23 октября, сотрудники Отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Рязань и Рязанскому району в ходе совместного рейда с сотрудниками Отделения организации исполнительного розыска и реализации  арестовали у гражданина «Шкоду», из-за задолженности по налогам в размере более сорока тысяч рублей.

В ходе патрулирования на территории Рязанской овощебазы судебные приставы в присутствии понятых наложили арест на легковой автомобиль Skoda Oktavia 2005 года выпуска. По предварительной оценке стоимость транспортного средства гражданина К. составила триста тысяч рублей. После оформления всех документов транспортное средство оставили должнику на ответственное хранение с правом пользования.

УФССП по Рязанской области напоминает: чтобы получить арестованное имущество необходимо погасить накопившуюся задолженность в полном объеме. В случае неуплаты задолженности, через десять рабочих дней имущество гражданина подлежит принудительной реализации

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области

Коронавирус
Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
Узнать больше

На улице Чкалова произошло массовое ДТП

Новости Рязани
Утром, 26 октября, на улице Чкалова в Рязани произошло массовое ДТП. О происшествии сообщили в пресс-службе УГБИДД России по Рязанской области.
Узнать больше

В центре Рязани произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей

Новости Рязани
В понедельник, 26 октября, в Рязани на улице Чкалова произошло массовое ДТП с участием четырех машин, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В театре драмы поставили комедию о любви «Никто не идеален»

Культура
В пятницу, 23 октября, в Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Никто не идеален» по пьесе Саймона Уильямса. Принято...
Узнать больше

Рязанский митрополит высказался о передаче здания школы №6 епархии

Новости Рязани
Напомним, сейчас Арбитражный суд рассматривает иск Рязанской епархии к городской администрации. Представители РПЦ просят вернуть им здание школы
Узнать больше

Врачи рассказали, как защитить себя от коронавируса и ОРВИ

Коронавирус
Советы врачей – это не прихоть и не пустые слова, это по-настоящему действенные меры, которые помогут вам уберечься от заболевания.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Зелень круглый год: как выбрать и получить максимум пользы

Акценты
Когда у нас есть возможность покупать свежую зелень круглый год, появляется вопрос: так ли она полезна? Как выбрать зелень в магазине и...
Узнать больше

Квартира для ваших денег. Какой кошелек не разочарует владельца

Акценты
Любимый кошелек уже не радует глаз, или вы хотите сделать по-настоящему ценный подарок близкому человеку? Если это так, то срочно пора искать новое, ...
Узнать больше

10 способов избавиться от осенней хандры

Акценты
Осень – это яркие краски! Это разноцветные листья, тёплые шарфы, горячие напитки! А ещё – холодные дожди, промозглые ветра, тёмные вечера, бесконечные...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+