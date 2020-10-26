Приставы арестовали у рязанца за долги «Шкоду»

В пятницу, 23 октября, сотрудники Отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Рязань и Рязанскому району в ходе совместного рейда с сотрудниками Отделения организации исполнительного розыска и реализации арестовали у гражданина «Шкоду», из-за задолженности по налогам в размере более сорока тысяч рублей.

В ходе патрулирования на территории Рязанской овощебазы судебные приставы в присутствии понятых наложили арест на легковой автомобиль Skoda Oktavia 2005 года выпуска. По предварительной оценке стоимость транспортного средства гражданина К. составила триста тысяч рублей. После оформления всех документов транспортное средство оставили должнику на ответственное хранение с правом пользования.

УФССП по Рязанской области напоминает: чтобы получить арестованное имущество необходимо погасить накопившуюся задолженность в полном объеме. В случае неуплаты задолженности, через десять рабочих дней имущество гражданина подлежит принудительной реализации