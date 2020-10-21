Николай Любимов попросить сократить время следования поездов, соединяющих Рязань и Москву

21 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с начальником Московской железной дороги Михаилом Глазковым. На встрече обсудили актуальные вопросы в сфере пассажирских и грузоперевозок, сообщает сайт регионального правительства.

Глава региона обратился к начальнику Московской железной дороги с просьбой сократить время следования поездов, соединяющих Рязань и столицу. Этот вопрос является особенно актуальным для рязанцев, которые работают в Москве.

Михаил Глазков отметил, что в настоящее время РЖД реализует комплексную программу, которая позволит улучшить качество перевозок и повысить скорость движения поездов.