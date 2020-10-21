Первая железнодорожная ветка рязанского «Сухого порта» может заработать уже в 2022 году

21 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с начальником Московской железной дороги Михаилом Глазковым. На встрече обсудили вопросы взаимодействия, сообщает сайт регионального правительства.

Глава региона отметил, что сотрудничество Рязани с Московской железной дорогой имеет важное значение для экономического развития области. Так, более 150 рязанских предприятий пользуются её услугами. Потенциал дороги на рязанском полигоне может обеспечить отправление более 100 тыс. тонн грузов в сутки.

На встрече затронули вопрос реализации в Рязани проекта «Сухой порт», который станет основой индустриального парка «Рязанский».

По словам Любимова, транспортно-логистический комплекс позволит увеличить объёмы перевозимых грузов.

Уже в этом году мы планируем выйти на строительную площадку и рассчитываем, что первая железнодорожная ветка логистического центра полноценно заработает к 2022 году. Это позволит нам приглашать в индустриальный парк резидентов, — сказал глава региона.



