Проект бюджета Рязани на 2021 год внесли на рассмотрение в Гордуму

Проект бюджета Рязани на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов внесли на рассмотрение в городскую думу. Церемония передачи проекта состоялась 13 ноября.
В основе бюджета – статьи на реализацию 18 программ. Сумма доходов, согласно документу, составит 10,5 млрд. руб. Расходы – 10,9 млрд. Налоговые поступления составят почти 5 млрд. руб. Более 70% расходов направлены на отрасли социальной сферы.
Проект бюджета передан в комитет по бюджету и налоговой политике Рязгордумы. 30 ноября по нему состоятся публичные слушания. Гордума планирует принять документ в середине декабря.