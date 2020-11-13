Проект бюджета Рязани на 2021 год внесли на рассмотрение в Гордуму

Проект бюджета Рязани на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов внесли на рассмотрение в городскую думу. Церемония передачи проекта состоялась 13 ноября.

Проект бюджета готовился длительное время в непростых условиях, связанных с пандемией и экономическими сложностями. Но, несмотря на это, бюджет получился сбалансированным. И самое главное – он сохраняет свою социальную направленность, — отметила глава администрации города Елена Сорокина.

В основе бюджета – статьи на реализацию 18 программ. Сумма доходов, согласно документу, составит 10,5 млрд. руб. Расходы – 10,9 млрд. Налоговые поступления составят почти 5 млрд. руб. Более 70% расходов направлены на отрасли социальной сферы.

Проект бюджета передан в комитет по бюджету и налоговой политике Рязгордумы. 30 ноября по нему состоятся публичные слушания. Гордума планирует принять документ в середине декабря.