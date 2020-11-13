После пожара в «М5 Молл» в Рязани проверили воздух

В связи с пожаром, который произошёл в ТРЦ «М5 Молл» 12 ноября, в Рязани взяли пробы воздуха. О проверке сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, специалисты оперативно организовали мониторинг атмосферного воздуха. Его проводили с учётом направления ветра. Искали оксид углерода, диоксид азота, фенола, формальдегида, диоксид серы.

Согласно результатам проверок, превышения ПДК этих веществ не зафиксировано.

Ранее один из сотрудников батутного центра Cosmica, с которого начался пожар, рассказал о первых минутах возгорания и предполагаемых его причинах.