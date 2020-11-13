Причиной пожара в «М5 Молл» в Рязани мог стать сигнальный пистолет

В распоряжении РИА «7 новостей» появилась аудиозапись, на которой человек, представившийся сотрудником батутного комплекса Cosmica, рассказывает о причине пожара.
Молодой человек говорит, что в четверг, 12 ноября, когда произошёл пожар в ТЦ «М5 Молл», у него был выходной.
Напомним, сообщение о возгорании в ТРЦ поступило в четверг, 12 ноября, в 17.15. По данным МЧС, из здания было эвакуировано 1238 человек. Никто не пострадал. В 19.00 пожар был полностью ликвидирован.
Также опубликовано видео с моментом начала пожара.