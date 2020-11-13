Появилось видео момента начала пожара в ТРЦ «М5 Молл»

В интернете появилось видео с моментом начала пожара в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани. Запись распространяется в социальных сетях.

На видео с камер наблюдения снято самое начало крупного пожара. Один из участников говорит, что началось всё в 17.04. В этот момент произошла вспышка. Напомним, что по данным МЧС сообщение о возгорании поступило в 17.15.

Сначала люди реагировали на случившееся не очень активно. Из батутного центра вышли несколько человек. Один из них пытался потушить пожар. Рядом находился пожарный щит. От него начали тянуть пожарный рукав, открыли воду. Затем, судя по всему, пожарный рукав порвался. Вода стала течь на пол.

Практически через минуту повалил сильный дым и люди начали спешно покидать торговый центр.

Напомним, сообщение о возгорании в ТРЦ поступило в четверг, 12 ноября, в 17.15. По данным МЧС, из здания было эвакуировано 1238 человек. Никто не пострадал.

В 19.00 пожар был полностью ликвидирован.