Попавшая в ДТП в Рязани скорая везла тяжёлого больного с коронавирусом

Скорая помощь, попавшая в ДТП на перекрёстке улиц Гагарина и Братиславской в Рязани, доставляла тяжёлого больного с коронавирусной инфекцией в БСМП. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

По данным опергруппы, скорая помощь ехала с включёнными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. На перекрестке произошло столкновение с автомобилем Renault Logan, после чего реанимобиль упал на бок.

В ДТП пострадали 5 человек: трое пассажиров легкового автомобиля и двое из реанимобиля – фельдшер и 44-летний мужчина, которого медики транспортировали в стационар.

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Все пострадавшие получили медицинскую помощь. Пациент, которого забрала другая скорая помощь, умер по дороге в больницу.

На место происшествия выехал зампред правительства Рязанской области Роман Петряев.